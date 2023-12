Real Madrid parabeniza Endrick por título do Brasileirão – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou o gol do Palmeiras na partida que garantiu o título do Brasileirão ao clube paulista



O Real Madrid parabenizou Endrick pelo segundo título do Campeonato Brasileiro conquistado com a camisa do Palmeiras. A conquista foi confirmada após empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, na noite desta quarta-feira. O gol do Verdão foi marcado justamente pela sua joia, que jogará pelo clube merengue a partir da metade de 2024.

Lula diz que crescimento de 3% do PIB ‘é pouco’

Durante o evento no BNDES, o presidente Lula declarou que um crescimento econômico de 3% do PIB é pouco para o Brasil, mas destacou que o valor é superior ao que era projetado para 2023. “A nossa obrigação é arranjar dinheiro e fazer esse país crescer, porque se ele não crescer, não tem emprego”, declarou.

Polícia faz operação contra deputado apontado como líder de milícia

A Polícia Militar deflagrou nesta manhã a Operação El Patron, que cumpre 10 mandados de prisão e 35 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados está o deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha. Segundo a PF, o parlamentar seria o líder de uma milícia que atua em Feira de Santana, na Bahia, e em cidades vizinhas, onde foram cumpridos os mandados judiciais.