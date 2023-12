Marrone, dupla de Bruno, se afasta de shows por problemas de saúde

Cantor se apresentaria em quatro locais diferentes entre os dias 7 e 12 de dezembro

Reprodução/Instagram/marrone Marrone cumpre repouso por recomendações médicas



O cantor Marrone está afastado da agenda de shows após enfrentar problemas de saúde. A decisão foi recomendada pela equipe médica do cantor, que sugeriu que ele ficasse em repouso nos próximos dias. Os próximos quatro shows que faria com Bruno entre os dias 7 e 12 de dezembro serão feitos apenas pela dupla do cantor. Entre as datas, estão apresentações em Avaré, no interior de São Paulo; Curitiba, capital do Paraná; no Cruzeiro do cantor Daniel e, por fim, em Belo Horizonte, em um evento corporativo. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla sertaneja. “Em virtude de um problema de saúde, o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo devido repouso. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno”, diz comunicado. Em outra ocasião, Marrone chegou a cantar sem o parceiro Bruno em um show na cidade de Bento Gonçalves.