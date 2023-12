Relatório aponta 2023 como o ano mais quente da história – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Relatório da Organização Meteorológica Mundial apontou pico de calor extremo neste ano



De acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o ano de 2023 está sendo considerado o mais quente da história. Além disso, o documento aponta que os últimos nove anos, de 2015 a 2023, serão os mais quentes da história.

Escola e creche são fechadas após ataque com faca no País de Gales

Uma escola e uma creche em Aberfan, no sul do País de Gales foram confinadas pelas forças de segurança após um “grave ataque”, em que pelo menos uma mulher já foi hospitalizada. Como medida de precaução, foi recomendado o encerramento das duas instalações devido ao incidente, cuja natureza ainda é desconhecida.

The Weeknd doa US$ 2,5 milhões para ajuda humanitária em Gaza

O cantor The Weeknd doou 2,5 milhões de dólares para ajudar nos esforços humanitários na Faixa de Gaza. De acordo com o site “Billboard”, o dinheiro será utilizado para comprar 820 toneladas de cestas básicas, que podem alimentar mais de 170 mil pessoas por aproximadamente duas semanas.

Documentário sobre a morte de John Lennon estreia amanhã no Apple TV+

O documentário “John Lennon: Murder Without a Trial”, que conta sobre a morte e os últimos momentos do principal integrante dos Beatles, estreia dia 6 de dezembro, no serviço de streaming Apple TV+.