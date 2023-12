Repórter da TV Globo sofre tentativa de assalto ao vivo – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Globo Repórter do Encontro estava na Avenida Paulista



A repórter Juliana Massaoka sofreu uma tentativa de assalto durante transmissão ao vivo do programa Encontro, da TV Globo. A jornalista apresentava uma reportagem sobre o aniversário da Avenida Paulista, quando um homem passou de bicicleta e tentou puxar seu celular.

Lula termina o ano com avaliação estável, diz Datafolha

A terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina o primeiro ano com uma avaliação estável. É o que mostra a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, pelo Datafolha. A quarta rodada da pesquisa no ano ouviu 2.004 leitores em 135 cidades na terça-feira. De acordo com o instituto, o chefe do Executivo federal é aprovado por 38% dos brasileiros, enquanto 30% consideram seu trabalho regular e outros 30% avaliam como ruim ou péssimo.

Cenário de festival atacado pelo Hamas é reconstruído para homenagear vítimas

Dois meses depois dos ataques do dia 7 de outubro em Israel, o cenário do festival de música eletrônica atacado pelo Hamas foi reconstruído como forma de homenagear as 364 pessoas que foram mortas no local. Em um telão, os organizadores projetaram nomes e fotos de cada uma das vítimas e colocaram objetos deixados para trás, como chapéu, sapatos e óculos.