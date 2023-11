Rock in Rio divulga as primeiras atrações para edição de 2024 – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/teddysphotos Ed Sheeran se apresentará no próximo Rock in Rio



Os cantores Ed Sheeran e Ne-Yo são os primeiros confirmados no Rock in Rio 2024. Além deles, Ludmilla e Joss Stone foram escalados para compor a edição especial em comemoração aos 40 anos de festival. O evento acontece no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano.

Israel transfere incubadoras para hospital de Gaza

As forças de Defesa de Israel estão coordenando a transferência de incubadoras de um hospital em Israel para a Faixa de Gaza. No X, antigo twitter, o IDF relatou que a guerra “não é com o povo de Gaza”.

Bombeiros antecipam Operação Verão no Rio de Janeiro

A onda de calor que atinge o Brasil fez com que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro tomasse a decisão de antecipar a Operação Verão, que acontece sempre na virada do ano. O efetivo dos bombeiros será ampliado em 20% na orla, e o governo do Estado vai investir cerca de R$ 30 milhões em pagamento extra para militares da corporação e na aquisição de equipamentos para o patrulhamento.

Fãs do RBD sofrem arrastão e reclamam da falta de policiamento

Fãs do grupo RBD sofrem arrastão após show realizado no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Depois da apresentação, os fãs que deixavam o estádio foram alvos da ação de criminosos, que agiram em grupo para roubar a multidão. Nas redes sociais, registros dos arrastões viralizaram, com muitos criticando a falta de policiamento e alertando outras pessoas que irão ao próximo show do grupo, marcado para esta sexta-feira.