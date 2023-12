Samuel Rosa elogia NX Zero e faz comparação com bandas dos anos 1980: ‘Resta esperança’

Vocalista do Skank citou outros grandes shows em estádios: ‘Legítima credibilidade’

Reprodução/Instagram/@diferrero/@samuelrosaoficial NX Zero fez shows no Allianz Parque



O cantor Samuel Rosa, da banda Skank, fez elogios à performance do NX Zero no Allianz Parque, que aconteceu no último final de semana, nos dias 15 e 16 de dezembro. Nas redes sociais, Samuel comparou a banda com outros grupos dos anos 1980 e refletiu sobre o sucesso de público. “Allianz Arena totalmente lotados em SP, aliás, só 5 bandas brasileiras foram capazes desse feito, esgotar ingressos em grandes estádios, RPM ainda nos anos 80, e mais recentemente Los Hermanos, Titãs, NX Zero e Skank no Mineirão”, relembrou. Curioso é que bandas proeminentes do dito “pop rock” brasileiro, em sua maioria, só conseguiram essa façanha agora, justo no momento em que se apregoa que o gênero perdeu força. E de fato perdeu, mas com esses recentes episódios, fica patente que o gênero conserva, mesmo em momentos de “baixa”, uma legítima credibilidade junto a enorme contigente de pessoas, independente de qualquer modismo ou mudança do mercado fonográfico. As recentes turnês de reencontro de Titãs e NX Zero corroboram a ideia de que resta esperança pra quem, ainda moleque, opta por uma guitarra em detrimento a uma pick-up ou a um proteus e vislumbra um lugar ao sol no desalentador cenário da música pop mundial. Parabéns NX!”, escreveu. A banda esgotou duas datas de apresentações no estádio paulistano, além de uma turnê por diferentes Estados do país.