Eliezer chama Rodrigo Mussi de ‘ingrato’ e ‘interesseiro’: ‘Nunca falem da minha família’

Influenciador justificou que iniciou discussão para defender sua mulher: ‘Continua quieta mesmo sendo atacada’

Reprodução/Instagram/@eliezer/@rodrigomussi Eliezer discutiu com Rodrigo Mussi



O influenciador Eliezer voltou a falar sobre sua discussão com Rodrigo Mussi. Após criticar o ex-BBB por supostamente não pagar os valores que Viih Tube gastou com ele durante recuperação de acidente automobilístico, Eli afirmou que sempre defenderá sua filha e esposa. “Não tem como jogar na cara uma coisa que não fui eu que fiz nem paguei, nem ajudou. Quem poderia fazer isso (minha mulher) nunca fez mesmo sendo atacada. Eu estou aqui igual todo mundo expondo a minha opinião e defendendo a minha mulher. Não falem da minha família, eu nunca vou ficar quieto”, disse. “Ela ajudou, ele nunca agradeceu, ela nunca cobrou e agora ele ataca ela para querer mídia. Um ingrato, interesseiro e sem caráter. Só falei o que eu acho dele, que morou na casa dela por meses e agora ele retribui atacando ela”, continuou. A discussão começou após Rodrigo publicar uma indireta para Viih Tube em razão da citação da parceria de publicidade entre ela e a plataforma de apostas Blaze em reportagem investigativa do Fantástico.