São Paulo volta a sofrer com queda de energia elétrica – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Funcionários da concessionária Enel fazem manutenção em cabos para o restabelecimento da energia elétrica na região do Parque Novo Mundo



Depois de uma falha causada pela chuva que deixou milhares de residências em São Paulo sem luz, a capital paulista voltou a registrar queda na distribuição de energia elétrica na noite desta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o Estado deverá registrar tempestades e rajadas de vento intensas entre sexta e domingo.

Congresso confirma vitória de Pedro Sánchez na Espanha

O socialista Pedro Sánchez foi reeleito presidente do governo da Espanha nesta quinta-feira. A reeleição foi confirmada pela presidente da Câmara, Francina Armengol, logo após o Congresso votar pela vitória de Sánchez. Ao todo, o presidente alcançou 179 dos 350 votos possíveis dos deputados, conseguindo pouco a mais do que o necessário para sacramentar sua reeleição.

Pix completa três anos com R$ 27 bilhões gerados para a economia

Consolidado no cotidiano dos brasileiros, o Pix, método de pagamento instantâneo lançado pelo Banco Central, completa três anos nesta quinta-feira. Com o uso da nova tecnologia, a circulação de dinheiro em espécie encolheu 8%. Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Átila Cabral destacou que a ferramenta já gerou R$ 27 bilhões para a economia, além de trazer praticidade para as empresas e consumidores

Anahí fica com febre alta no mesmo dia de show do RBD

A cantora Anahí anunciou que passou a madrugada desta quinta-feira com muita febre, chegando a 38,6°C. Nas redes sociais, a artista declarou que está doente e sente grandes dores no corpo. O anúncio vem no mesmo dia que o RBD, grupo do qual ela faz parte, realiza o seu terceiro show em São Paulo. Outras datas também estão marcadas para sexta-feira, sábado e domingo, no Allianz Parque.