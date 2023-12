Show de Paul McCartney no Maracanã terá transmissão ao vivo – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação vai acontecer no dia 16 de dezembro, a partir das 21h15



O show do cantor Paul McCartney no Rio de Janeiro que vai acontecer no Maracanã será transmitido ao vivo. A apresentação vai acontecer no dia 16 de dezembro, última apresentação do ex-Beatle no Brasil. Segundo uma divulgação feita pela Disney+, o show será exibido em tempo real através das plataformas de streaming Star+ e Disney+. O espetáculo está programado para começar às 21h15.

Tarcísio nomeia Ana Paula Patiño como desembargadora do TJ-SP

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, nomeou a advogada Ana Paula Corrêa Patiño como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A nova magistrada era a líder da lista tríplice definida pelo órgão especial do TJ, no fim do mês passado. Na ocasião, ela recebeu 24 votos.

Movimento cria broches por paz em Israel

O movimento “Pin for Peace” criou uma série de broches por paz em Israel e contra o ataque do Hamas. Com participação de famosos como Danilo Gentili, Adriana Galisteu e Daniele Wints, o grupo criou cinco modelos diferentes, nas cores preto e branca, com uma imagem estilizada da Estrela de Davi e as frases “O único lado é a vida”, “Mundo contra terrorismo” e “Pelo passado, pelo futuro”.

Pitty encerrará turnê de 20 anos em abril de 2024

A cantora Pitty anunciou que encerrará a turnê de 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo” no dia 12 de abril em São Paulo. O show vai acontecer no Espaço Unimed, na Barra Funda, Zona Oeste da capital.