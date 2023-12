Bayern anuncia a contratação de Bryan Zaragoza, revelação espanhola

Jogador de 22 anos assinou contrato até junho de 2029 e jogará pelo clube alemão na próxima temporada

EFE/ Mariscal Bryan Zaragoza em ação pelo Granada



O Bayern de Munique anunciou a contratação do espanhol Bryan Zaragoza nesta quarta-feira, 6. O jogador de 22 anos é um dos destaques do Campeonato Espanhol e atua como atacante do Granada. A transferência custou 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões), de acordo com a imprensa europeia. O jogador assinou contrato até junho de 2029 e chegará no clube alemão no meio de 2024. Enquanto isso, ele seguirá atuando pelo clube espanhol até o fim da atual temporada. Um destaques do campeonato local, Zaragoza despertou interesses de clubes como o RB Leipzig, da Alemanha, e o Brentford, da Inglaterra. Informações da imprensa local dão conta de que o atleta tinha uma cláusula de rescisão de 14 milhões de euros (R$ 74,1 milhões) no contrato firmado em maio pelo clube espanhol. Em 14 jogos pelo Granada, Zaragoza marcou cinco gols e deu duas assistências. O jogador fez sua estreia pela seleção espanhola em outubro, na vitória por 2 a 0 sobre a Escócia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa 2024. No entanto, não foi convocado para as rodadas finais das Eliminatórias, na Data Fifa de novembro deste ano. Atualmente, o Bayern de Munique ocupa a segunda posição no Campeonato Alemão, com 32 pontos, três a menos que o líder Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso. O clube já está garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões, liderando o grupo A com 13 pontos, oito a mais que o segundo colocado Copenhague.