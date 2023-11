Tarcísio cria gabinete de crise para se precaver contra chuvas em São Paulo – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador Tarcísio de Freitas criou um comitê de crise em São Paulo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai anunciar nesta sexta-feira a criação de um gabinete de crise contra as fortes chuvas que devem atingir o Estado nos próximos dias. O grupo, que ficará de plantão para combater eventuais problemas causados pelo risco meteorológico, estará de prontidão até domingo. A iniciativa será divulgada após reunião que acontecerá às 15h, no Palácio dos Bandeirantes.

Chuvas em Santa Catarina deixam dois mortos

As fortes chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira deixaram ao menos dois mortos. Os óbitos foram registrados na cidade de Taió, no Alto Vale do Itajaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para pessoas que estavam dentro de um carro que ficou preso em uma área alagada.

Ricardo Nunes pede cancelamento do contrato com a Enel

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, solicitou à Aneel o cancelamento do contrato com a Enel. A decisão foi tomada após uma série de quedas de energia nos últimos dias. Segundo o balanço mais recente, a Enel restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 93% dos clientes, ou seja, 20 mil unidades continuam às escuras.

Brasil perde para a Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira decepcionou em mais um jogo pelas Eliminatória da Copa do Mundo 2026 ao ser derrotada por 2 a 1 para a Colômbia, em Barranquilla. Com apenas três minutos do primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Gabriel Martinelli. Apesar de um bom início, o time do Fernando Diniz sucumbiu no restante do tempo e tomou uma virada relâmpago, com dois gols de Luís Diaz.