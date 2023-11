Shakira, Planet Hemp e Marília Mendonça são destaques do Grammy Latino; veja lista de vencedores

Premiação que aconteceu em Sevilha elegeu o disco ‘Mañana Será Bonito’, de Karol G, como ‘Melhor Álbum do Ano’

Guillaume Horcajuelo/EFE/EPA Shakira venceu a categoria 'Canção do Ano' do Grammy Latino



A premiação do Grammy Latino aconteceu nesta quinta-feira, 16, em Sevilha, na Espanha. O evento que celebra a música de países de línguas latinas possui categorias específicas, direcionadas para produções brasileiras, além de outras gerais, que englobam também músicos de língua espanhola e italiana. Desta vez, a grande vencedora da noite foi Karol G, na categoria ”Álbum do Ano”, com a obra “Mañana Será Bonito”. Marília Mendonça também recebeu um prêmio póstumo. Ela concorria com o disco ”Decretos Reais” na categoria ”Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Outro destaque foi a banda Planet Hemp, com o álbum “Jardineiros”, o primeiro da banda em mais de vinte anos. Ao lado do rapper Criolo, os músicos venceram como “Melhor Interpretação de Música Urbana em Língua Portuguesa”, com a faixa Distopia. Veja a seguir os vencedores das principais categorias da premiação.

Canção do Ano: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira

Álbum do Ano: Mañana Será Bonito – Karol G

Melhor Artista Revelação: Joaquina

Melhor Canção em Língua Portuguesa: Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: Em Nome da Estrela – Xênia França

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa: Jardineiros – Planet Hemp

Melhor Álbum de MPB: Serotonina – João Donato

Melhor Álbum de Música Sertaneja: Decretos Reais – Marília Mendonça

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa: TecnoShow – Gaby Amarantos

Melhor Álbum de Samba/Pagode: Negra Ópera – Martinho da Vila

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa: Distopia – Planet Hemp & Criolo