Tarcísio diz que não vai ampliar número de câmeras corporais da policia de SP – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de SP afirmou que pretende priorizar 'aquilo que realmente vai proporcionar ganho para o cidadão'



Tarcísio de Freitas diz que não vai ampliar o número de câmeras corporais da polícia de São Paulo. Ao comentar direcionamentos para o orçamento do Estado, o governador afirmou ter “várias demandas” e que pretende priorizar “aquilo que realmente vai proporcionar ganho para o cidadão”.

Forças israelenses neutralizam míssil e drones lançados por rebeldes pró-Irã

A Força Aérea de Israel (FAI) neutralizou um míssil e dois drones lançados por rebeldes pró-Irã na região do mar Vermelho. Segundo a FAI, o sistema foi capaz de identificar, rastrear e derrubar as ameaças aéreas no momento e local apropriados. Autoria dos ataques foi reivindicada pela milícia rebelde Houthi, do Iêmen, que recebe apoio do Irã.

Brasil cria mais de 211 mil empregos de carteira assinada em setembro

O Brasil cria 211.764 empregos com carteira assinada em setembro. Os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, representam uma queda de 23,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram criados 278.023 postos formais no país.

Lula sanciona Marco Legal das Garantias

O presidente Lula sancionou o chamado “Marco Legal das Garantias”, que estabelece novas regras para o uso de bens como garantia de empréstimos. Entretanto, Lula vetou um trecho que autorizava a tomada de veículos sem autorização da Justiça. A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. A sanção presidencial foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira.