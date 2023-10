Brasil e Indonésia firmam acordo histórico para combater a febre aftosa

Países firmam cooperação técnica para a produção de vacinas contra a doença; ‘Ampla oportunidade’, diz o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro

Reprodução/Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil Assinatura aconteceu após a reunião do ministro Carlos Fávaro com o ministro da Agricultura da Indonésia, Andi Amran Sulaiman



O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária da Indonésia firmaram um acordo técnico para combater a febre aftosa. Durante a reunião, foi acordada a criação de um grupo técnico conjunto para tratar de assuntos relacionados ao setor agrícola, com foco na cooperação científica. Além disso, foram discutidas possibilidades de expandir o comércio de produtos agropecuários brasileiros para a Indonésia. A assinatura desse acordo histórico ocorreu após uma reunião entre os ministros da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, e o da Indonésia, Andi Amran Sulaiman. O ministro brasileiro ressaltou que essa colaboração fortalecerá os laços entre os dois países, permitindo que a Indonésia tenha acesso às tecnologias desenvolvidas pelo Brasil para a produção de vacinas eficazes contra a febre aftosa. “O Brasil vai ser colaborativo, tenho certeza que será uma ampla oportunidade para os dois países, já que nós temos parque fabril disponível para produzir essa vacina e também compartilhar com a Indonésia”, disse Fávaro.

O acordo estabelece diretrizes essenciais para a implementação do projeto, incluindo o fornecimento de matérias-primas e materiais intermediários para a fabricação de vacinas contra a febre aftosa, a gestão e validação da tecnologia utilizada na produção de isolados locais e kits de diagnóstico na Indonésia, além do aumento da capacidade de produção e teste de vacinas locais. Além disso, o acordo tem como objetivo fornecer suporte técnico e científico para o controle e erradicação da febre aftosa, com base na experiência do Brasil. O país eliminou o último foco da doença em 2006 e todo o seu território é reconhecido internacionalmente como livre da febre aftosa desde 2018.