Taylor Swift deve faturar mais de US$ 100 milhões com o Spotify em 2023 – Headline News, edição das 17h

A cantora Taylor Swift deve faturar mais de US$ 100 milhões com o Spotify em 2023, baseados no seu número de streams no ano publicado pelo aplicativo em sua retrospectiva de final de ano.

Grupo de reféns do Hamas é morto, diz Israel

O governo de Israel confirmou que 15 das 137 pessoas que ainda são feitas de reféns na Faixa de Gaza foram mortas. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado no qual publicou os nomes de “15 civis e militares que foram mortos e ainda estão sendo mantidos como reféns em Gaza”.

Chuvas devem atingir São Paulo a partir desta segunda

As fortes chuvas que deram uma trégua no fim de semana estão previstas para retornar a São Paulo a partir de segunda-feira. De acordo com o Climatempo, a presença de nuvens carregadas sobre a região é resultado da atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto-mar, que tem reforçado os temporais no Sudeste do país nos últimos dias.

‘Godzilla e Kong: O Novo Império’ deve estrear em abril de 2024

A CCXP 2023 foi marcada por grandes novidades e atrações inéditas. Para muitos fãs da Warner Bros, o trailer do novo filme “Godzilla e Kong: O Novo Império”, foi apresentado. O longa tem estreia prevista para abril de 2024.