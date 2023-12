Desembarque do Bahia tem protesto e polícia dispara contra torcedores; veja vídeo

Jogadores foram escoltados pelos policiais durante o tumulto; equipe chega na última rodada do Brasileirão na zona do rebaixamento

Reprodução/X/@Goleada_Info Torcedores do Bahia protestaram na chegada da equipe em Salvador



O elenco do Bahia foi alvo de críticas e protestos por parte da torcida ao desembarcar no aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 4. A chegada dos jogadores um dia após a derrota por 3 a 2 para América-MG, lanterna e já rebaixado para a Série B do Brasileirão, na noite deste domingo, 3, foi marcada por muita tensão. A Polícia Militar (PM) teve que agir. Os agentes escoltaram os jogadores até a saída do aeroporto. Houve momentos de tensão quando alguns torcedores se aproximaram, mas a PM agiu rapidamente e disparou balas de borracha para dispersar a multidão. O incidente foi controlado sem maiores consequências. Com mais um tropeço no Brasileirão, o Tricolor de Aço se encontra em uma situação delicada na tabela. O time ocupa a 17ª posição, com 41 pontos. É o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Atualmente, apenas uma vaga está em aberto para o descenso, uma vez que América-MG, Coritiba e Goiás estão rebaixados. Na última rodada, que acontece na quarta-feira, 6, o Bahia enfrentará o Atlético-MG, que é o vice-líder do campeonato. Para escapar do rebaixamento, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa vencer o jogo e torcer para Santos ou Vasco tropeçarem. A equipe Carioca tem 42 e o Peixe, 43. Veja o vídeo abaixo: