Vaticano aprova benção a casais do mesmo sexo – Headline News, edição das 13h

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM / POOL Papa Francisco, líder da Igreja Católica



Em uma benção histórica, o Vaticano autorizou pela primeira vez, em um documento oficial a benção de casais do mesmo sexo e em “situação irregular” para a Igreja Católica, mas seguindo com a oposição ao matrimônio homossexual.

MP denuncia Arthur do Bal por comentários sobre ucranianas

O ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por fazer comentários sexistas sobre mulheres ucranianas. A denúncia é resultado da divulgação de áudios em um grupo no WhatsApp, nos quais o ex-deputado afirmou que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

Marcelinho presta depoimento após ser libertado de cativeiro

Após prestar depoimento na DHPP, Marcelinho Carioca concedeu entrevista para dar sua versão sobre em qual situação foi sequestrado. Em conversa com a imprensa, o ex-jogador afirmou que foi raptado pelos criminosos no sábado após o evento “Tardezinha”, em Itaquera, Zona Leste. Segundo o ídolo do Corinthians, ele foi abordado pelos sequestradores no momento em que ia entregar ingressos do show de domingo para uma amiga.

Larissa Manoela se casa com ator André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, se casou com o ator André Luiz Frambach, de 26. Evento foi na tarde desta segunda-feira, data que marca um ano do anúncio de noivado do casal. Nas redes sociais, eles publicaram as fotos do casório.