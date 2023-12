Zé Neto fala sobre seu estado de saúde após acidente: ‘Ainda com fraturas’

Cantor sertanejo sofreu grave acidente de carro em uma rodovia em Minas Gerais

Reprodução/Instagram/@zenetoecristiano Zé Neto voltará a se apresentar entre três e quatro semanas



O cantor Zé Neto atualizou detalhes sobre seu estado de saúde nesta segunda-feira, 18, por meio das redes sociais. Ele recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto após ter sofrido um grave acidente em uma rodovia em Minas Gerais no dia 5 de dezembro. Na ocasião, ele saía do seu rancho no município de Fronteira quando o veículo capotou após uma colisão. O artista fraturou três costelas, mas se manteve em quadro estável.

Por meio dos stories no Instagram da dupla que faz com Cristiano, o sertanejo relatou: “Oi, galera. Passando aqui para dizer que acabei de sair do médico, fiz o meu retorno, acabei de fazer meus exames, fiz outra tomografia. Graças a Deus as costelas já começaram a calcificar, está ainda com fraturas, trauma da lesão. O pulmão ainda está contundido. […] Estou meio ofegante ainda, meio ruim pra falar, mas graças a Deus, dos males o menor. Até o dia 28 eu já vou está zero bala, pra está voltando pra todos os palcos do Brasil. Estou morrendo de vontade. Agradeço a todas as orações e momentos de carinho”.