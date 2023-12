Zé Neto inicia fisioterapia respiratória após acidente de carro – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/crisznec Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde terça-feira



O cantor Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde terça-feira. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 8, o artista passou a fazer exercícios de fisioterapia respiratória, mas ainda não possui previsão de alta.

Bolsonaro e Milei se encontram em Buenos Aires

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se encontraram hoje em Buenos Aires. Além do ex-presidente, também estavam presentes na reunião o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira e o assessor do ex-presidente, Fábio Wajngarten.

Meta diz ao STF que não consegue recuperar vídeo publicado por Bolsonaro após 8/1

A Meta, empresa responsável por administrar o Facebook, informou o Supremo Tribunal Federal que não consegue recuperar o vídeo publicado por Jair Bolsonaro após os ataques de 8 de Janeiro. No documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a plataforma alega que é impossível ter o conteúdo após o usuário apagá-lo.