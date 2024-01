Claudia Alencar deixa elenco de novela da HBO Max devido à internação

Atriz interpretaria uma socialite na trama, que começará a ser gravada em fevereiro

Reprodução / Instagram @claudiaalencaroficial Atriz está internada há mais de um mês devido a uma infecção bacteriana após uma cirurgia na coluna



A atriz Claudia Alencar não fará mais parte do elenco da novela “Beleza Fatal”, da HBO Max. Internada há um mês na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a uma infecção bacteriana, Claudia não tem previsão de alta. Ela interpretaria uma socialite na novela, que terá transmissão pelo streaming. As gravações estão previstas para começar em fevereiro. Ela foi internada em 17 de dezembro e passou por uma cirurgia na coluna vertebral para retirar a secreção com a bactéria estafilococos. Após a cirurgia, Claudia foi extubada em 27 de dezembro e, alguns dias depois, passou a se alimentar sozinha. No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O boletim médico mais recente informa que Claudia está na unidade semi-intensiva, com quadro clínico estável e melhora laboratorial, continuando o uso dos mesmos antibióticos. A última aparição da artista na televisão brasileira foi em 2017, na novela “Rock Story”, da TV Globo. A atriz estava afastada da telinha desde então e tinha a expectativa de retornar com seu papel nesta nova novela.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA