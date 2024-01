Nove pessoas são mortas em abrigo da ONU em Gaza

Tragédia está sendo investigada pelas autoridades competentes

AFP Do ponto de vista de Rafah, na fronteira com Gaza, é possível ver muita fumaça no ar após um bombardeio de Israel no dia 24 de janeiro de 2024



Nove pessoas foram mortas em um abrigo da Organização das Nações Unidas (ONU) localizado no sul da Faixa de Gaza, na cidade de Khan Younis, devido a disparos de tanques, de acordo com um funcionário da organização. O incidente ocorreu nesta quarta-feira, 24, e outras 75 pessoas ficaram feridas. Os projéteis atingiram um edifício que abriga cerca de 800 pessoas. A tragédia ocorreu nos territórios palestinos e está sendo investigada pelas autoridades competentes. A ONU expressou profunda tristeza e preocupação com o ocorrido, e espera que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias como essa se repitam. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Publicada por Adrielle Farias

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA