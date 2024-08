Coleção de litografias de Salvador Dalí, esquecida por 50 anos em garagem, é encontrada em Londres

Descoberta foi feita durante uma visita de rotina para avaliar obras de arte em uma casa em Berkeley Square, em Mayfair

Uma coleção de dez litografias do pintor espanhol Salvador Dalí (1904-1989) encontrada em uma garagem de Londres, onde ficou esquecida por meio século, será colocada à venda no dia 30 de setembro pela casa de leilões Hansons Richmond. As litografias custavam 500 libras quando foram compradas na década de 1970 e agora podem chegar a cerca de 5.000 libras quando forem colocadas em leilão. De acordo com comunicado no site da casa de leilões, o especialista em antiguidades Chris Kirkham, diretor associado da galeria londrina Hansons Richmond, disse que foi uma descoberta “impressionante”. “Acho que o fato de terem permanecido latentes por tanto tempo garantiu que as cores estivessem frescas e, por terem a assinatura de Dalí, oferecem às pessoas uma oportunidade maravilhosa de ter algo que o grande homem tocou”, declarou Kirkham.

“Elas ficaram escondidas e esquecidas por cerca de 50 anos. Foi bastante surreal. Nunca se sabe o que se vai descobrir em uma visita de rotina a uma casa”, acrescentou. A descoberta, que também inclui cinco litografias do pintor, ilustrador e escultor francês Theo Tobiasse, foi feita durante uma visita de rotina para avaliar obras de arte em uma casa em Berkeley Square, em Mayfair. Kirkham revelou que o comprador das obras tinha a intenção de emoldurá-las para pendurá-las em sua casa, mas nunca chegou a fazê-lo “e elas acabaram em sua garagem”. “Elas foram redescobertas porque o vendedor estava fazendo uma faxina. Ele está pensando em se aposentar e se mudar para o exterior, então as litografias finalmente verão a luz do dia no leilão”, acrescentou.

