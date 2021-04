Com Covid-19, Silvia Abravanel desenvolve pneumonia e segue internada

‘Sei que pessoas precisam trabalhar, mas ajudem Deus e os profissionais da saúde a conter o coronavírus’, pediu a apresentadora após o diagnóstico

Imagem: Reprodução/Instagram @silviaabravanel 'Valorizem a vida, uma dádiva de Deus', disse Silvia Abravanel na publicação



A apresentadora Silvia Abravanel anunciou nesta quinta-feira, 8, que desenvolveu uma pneumonia devido à contaminação por Covid-19. Por complicações da doença, ela está internada desde a segunda-feira, 5. “Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente a uma pneumonia que veio junto com a Covid-19. Peço, de todo meu coração, que cada um de vocês se cuide e cuide de seus familiares. Valorizem a vida, dádiva de Deus, precisamos agradecer até o ar que respiramos, pois ele é precioso. Sei que parece estranho que eu fale isso, porque as pessoas precisam trabalhar, pagar contas e colocar os alimentos em casa, mas ajudem Deus e os profissionais da saúde a diminuírem a Covid-19. Usem máscara, álcool gel e desinfetantes nas roupas e em casa. Conversem com as pessoas que ainda levam esse vírus na brincadeira”, registrou na publicação em sua conta no Instagram.

A filha de Silvio Santos seguiu afirmando que a melhora da pandemia depende de “nossas boas e conscientes atitudes” e pedindo que as pessoas “parem com a baderna, festinhas e eventos clandestinos”. Nesta noite, o Brasil atingiu o recorde de mortes registradas por Covid-19 em 24 horas, chegando a 4.249 óbitos no período de um dia. Com o número, o país acumula 345.025 mortes e 13.279. 857 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).