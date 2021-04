Vice-campeão mundial de Fifa se disfarça de idoso para ser vacinado e é preso

Rubén Morales Zerecero tem 31 anos e foi pego junto com o gerente de campanha da Fifa, Christian Nieva, de 35 anos, na fila da vacinação

Reprodução/ SSC Rubén Morales Zerecero, de 31 anos, se disfarçou de idoso para ser vacinado



O vice-campeão mundial do jogo de videogame Fifa, Rubén Morales Zerecero, se disfarçou de idoso e apresentou documentação falsa para receber a vacina contra a Covid-19 antes da hora e foi preso no México, segundo autoridades locais. O país está na segunda etapa da campanha de vacinação, em que são imunizadas pessoas maiores de 60 anos. Morales, de 31 anos, foi pego com o gerente de campanha da Fifa, Christian Nieva, de 35 anos, tentando ser inoculado nas instalações do Ministério da Marinha do México no distrito de Coyoacán, na Cidade do México.

Os homens foram ao centro de vacinação com cabelos pintados para parecerem grisalhos, cobertos com luvas e máscaras, além de apresentarem identidades falsas para fingir ter mais de 60 anos. No entanto, um funcionário percebeu, já que suas vozes não correspondiam às de um idoso. Morales Zerecero, filho da comediante mexicana Aida Pierce, foi um dos primeiros a se destacar nas competições de Fifa. Em 2009, ele perdeu a final da Copa do Mundo Interativa para o francês Bruce Grannec, e em 2005 terminou em terceiro lugar no mesmo torneio.

Após seu tempo nos eSports, Morales ganhou notoriedade como youtuber, tornou-se ator e apareceu em novelas, comerciais e peças teatrais. Já Nieva foi fundamental como funcionário da EA Sports para estabelecer o Fifa como um dos games mais vendidos no México e na região. A Procuradoria Distrital da Cidade do México afirmou em uma nota oficial que os dois foram acusados de roubo de identidade e uso indevido de documentos. Durante a audiência, o juiz manteve Morales e Nieva sob custódia, de modo que eles permanecerão detidos durante todo o processo judicial.

*Com informações da EFE