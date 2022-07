Confira o trailer oficial de Sandman, série baseada em quadrinhos da DC Comics assinados por Neil Gaiman

Produção terá estreia global na Netflix no dia 5 de agosto e tem direção executiva do próprio criador da história

Divulgação Sandman estreia globalmente dia 5 de agosto na Netflix



A Netflix divulgou na Comic Con de San Diego, no último sábado, 23, o trailer oficial de Sandman, filme baseado nos quadrinhos amados e premiados da DC Comics de Neil Gaiman [confira abaixo]. A produção é uma mistura complexa de mitos e fantasias sombrias, entrelaçadas ao longo de dez capítulos épicos que acompanham as aventuras de Sonho. A série vai contar a história de um lugar chamado “Sonhar”, onde Sandman, Mestre dos Sonhos (Tom Sturridge), dá forma e vida aos medos e fantasias mais profundos das pessoas. Mas quando Sonho é capturado de forma inesperada e feito prisioneiro por um século, sua ausência desencadeia uma série de incidentes que mudarão para sempre o Sonhar e o mundo desperto. Para restabelecer a ordem, Sonho precisa encarar uma jornada por diferentes mundos e tempos e reparar os erros que cometeu durante sua vasta existência, revisitando velhos amigos e inimigos, e conhecendo novas entidades cósmicas e humanas. A série estreia em todo o mundo na plataforma de streaming no dia 5 de agosto.

A produção contará com a participação dos atores Sandman também conta um elenco de peso: Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai (anteriormente conhecida como Kyo Ra), John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James-Young e Razane Jammal. A produção executiva é do próprio Neil Gaiman e do showrunner Allan Heinberg.