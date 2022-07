Atriz mirim de ‘A Favorita’ passa em prova da OAB: ‘Oficialmente advogada’

Hanna Romanazzi disse que precisou trancar o cursos várias vezes para conciliar com a carreira artística

Reprodução/Globo/Instagram/hannaromanazzi Hanna Romanazzi, que fez A Favorita aos 12 anos, passou em prova da OAB



A atriz Hanna Romanazzi, que está no ar na reprise da novela “A Favorita” no “Vale a Pena Ver de Novo”, formou-se em direito e já passou na prova da OAB. Nas redes sociais, ela celebrou: “Pausa nas ‘blogueirices’ para dizer que sou oficialmente advogada entre muitos trancamentos na faculdade para conciliar com o meu trabalho de atriz, fico feliz por alcançar mais essa meta. Que venham novos objetivos e não falte inspiração para conquistá-los. Advogada, atriz e o que mais eu quiser”. O ator Daniel Rangel, namorado da atriz, elogiou o esforço da parceira: “Que orgulho de você, amor! Inteligente, talentosa e dedicada em tudo que faz… e não bastava ser a atriz mais gata, agora é também a advogada mais gata desse país! Obrigado Deus, te amo”. Laura Neiva, Isabela Garcia, Marianna Armellini e Giovanna Chaves estão entre as atrizes que parabenizaram a artista. Hanna, que atualmente está com 26 anos, começou na TV como atriz mirim, aos 12 anos. Após “A Favorita”, ela esteve no elenco de “O Astro” (2011), “Malhação” (2013), “Alto Astral” (2014), “Babilônia” (2015) e “Liberdade, Liberdade” (2016), todas produções da Globo. O trabalho mais recente como atriz foi em “Reality Z” (2020), série da Netflix.