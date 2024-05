Confira os melhores looks do Met Gala 2024

Tema da noite era ‘Jardim do Tempo’; muitas flores, cores e transparência deram o tom nas roupas dos convidados

DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/ANGELA WEISS / AFP Convidados ousaram nos looks e encantaram o tapete vermelho em Nova York



Um dos maiores eventos de moda aconteceu na última segunda-feira (6), e foi recheado de looks floridos, borboletas, cores e transparência. O Met Gala 2024 teve um tapete vermelho lindo e diverso e foi realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. Com o tema intitulado “Jardim do Tempo”, inspirado no conto homônimo de J.G. Ballard, publicado em 1962, a história conta sobre um conde e sua esposa que vivem em uma casa que possui um jardim cheio de “flores do tempo”. Além disso, evento celebrou a nova exposição do Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”, em português) que será exibida no Metropolitan Museum of Art entre os dias 10 de maio a 2 de setembro.

Entre os convidados da noite, a brasileira Bruna Marquezine, Lana Del Rey, Gigi Hadid, Zendaya, Nicki Minaj, Lewis Hamilton, Jennifer Lopez, Shakira, Elle Fanning, Demi Lovato e muitos outros.

Demi Lovato

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Bruna Marquezine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Queenie Nguyen | elevated nail artist (@nailartbyqueenie)

Lewis Hamilton

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Jennifer Lopez

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Shakira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Elle Fanning

you can’t have a theme like “sleeping beauties: reawakening fashion” without THE sleeping beauty herself, elle fanning, making an appearance! #metgala pic.twitter.com/2KxblJx2iI — rie (@huntzberqer) May 6, 2024

Nicki Minaj

Gigi Hadid