Confira séries e filmes que chegam à Netflix em setembro

Segunda parte da quarta temporada de ‘Emily em Paris’ estará disponível no dia 12 de setembro

Divulgação/Netflix Emily em Paris: segunda parte da 4ª temporada estará disponível em 12 de setembro



Os amantes de séries, filme e documentários podem se preparar, porque setembro tem estreias na Netflix. Para aqueles que estão ansiosos para a próxima temporada de Emily em Paris, a segunda parte da quarta temporada estará disponível no próximo mês. A primeira parte já está disponível na plataforma. Confira abaixo o que chega na Netflix em setembro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Séries

5 de setembro

O CASAL PERFEITO – Uma das famílias mais ricas de Nantucket está prestes a celebrar um cobiçado casamento. Mas uma morte chocante atrapalha a festa e transforma todos em suspeitos.

12 de setembro

EMILY EM PARIS – TEMPORADA 4: PARTE 2 – Emily tem tudo o que quer, mas é o que ela precisa? De esquiar nos Alpes franceses a passar férias em Roma, ela está de malas prontas para a próxima aventura.

19 de setembro

MONSTROS: IRMÃOS MENENDEZ: ASSASSINOS DOS PAIS – Esta série sobre um crime real examina as vidas dos irmãos Menendez, condenados por assassinar os pais de forma violenta em 1989.

CREPÚSCULO DOS DEUSES – Depois que o rei mortal Leif e a guerreira Sigrid se apaixonam, Thor lança um ataque terrível contra o casal. Agora, eles partem em uma missão de vingança impiedosa.

Filmes

13 de setembro

FEIOS – Em um futuro distópico que impõe padrões de beleza, uma adolescente aguardando sua cirurgia plástica obrigatória embarca em uma jornada em busca da amiga desaparecida.

20 de setembro

AS TRÊS FILHAS – Três irmãs que não se veem há muito tempo se reúnem para acompanhar os últimos dias do pai. Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen e Carrie Coon estrelam este drama comovente com roteiro e direção de Azazel Jacobs.

Documentários e especiais

15 de setembro

O GRITO – Este documentário analisa como o tratamento dos detentos no sistema penitenciário brasileiro afeta o dia a dia de suas famílias.

Sem data definida

O FUTURO DE BILL GATES – Nesta série documental reveladora, o filantropo e visionário da tecnologia Bill Gates explora os desafios fundamentais e as soluções inovadoras que vão influenciar o mundo nos próximos anos.