Maratona de filmes e exposição de Harry Potter chegam ao Brasil

No dia 31 de agosto, maratona de Harry Potter nos cinemas do país; exposição no Parque Ibirapuera começa nesta quinta-feira (22)

A Warner Bros. Pictures Brasil revelou que no dia 31 de agosto haverá uma maratona de filmes da famosa saga Harry Potter nos cinemas do país. Os longas que serão exibidos incluem “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002) e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004). A venda antecipada dos ingressos terá início no dia 27 de agosto, a partir das 10h. Em paralelo, a exposição “Harry Potter: The Exhibition” será inaugurada em São Paulo nesta quinta-feira (22), na Oca, localizada no Parque Ibirapuera. A mostra, que ficará disponível até 27 de outubro, oferece uma imersão no universo da saga, apresentando personagens, figurinos e cenários dos filmes.

Os ingressos para a exposição têm preços variados, dependendo do dia da semana. De terça a quarta-feira, os valores são de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Já nas quintas e sextas-feiras, os preços sobem para R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). Nos finais de semana e feriados, os ingressos custam R$ 85 (meia) e R$ 170 (inteira).

Para quem busca uma experiência diferenciada, há também ingressos VIP, que custam R$ 280 (meia) e R$ 400 (inteira). As vendas para a exposição estão disponíveis no site oficial da Eventim no Brasil, onde os fãs podem garantir sua entrada para essa experiência mágica.

