Confira três dicas de conteúdos para assistir neste inverno julino

No Drops+, programete das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, Kamila Pavão traz sugestões de séries e filme

Reprodução/Netflix 'Meus sogros tão pro crime' está disponível na Netflix



A primeira dica da semana é a série "A Verdade da Mentira: Uma Nova Missão", que está disponível no Star+. A produção é baseada no filme "True Lies", de 1994, que fez muito sucesso com os atores Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. O casal da adaptação é interpretado por Steve Howey e Ginger Gonzaga. A trama de ação possui 13 episódios. O filme "Meus Sogros Tão Pro Crime", presente na Netflix, é a segunda dica. O longa conta com o ator Adam Devine vivendo Owen Browning, um gerente de banco que está para se casar com o amor da sua vida. Porém, na semana da cerimônia, o banco em que ele trabalha é roubado por dois criminosos disfarçados. Owen então suspeita que os bandidos são seus futuros sogros. Por último, mas não menos importante, a sugestão é a série "De Volta aos 15". Nesta nova fase, Anita, de 30 anos, precisa retornar aos 15 para tentar consertar a vida da irmã. Porém, Joel invadiu a conta dela no floquinho e também viajou no tempo. Agora, Anita e Joel precisam unir forças para colocar tudo de volta no lugar e consertar o futuro. A série é uma referência ao filme "De Repente 30".