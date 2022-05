Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado na UTI após acidente

Cantor passou uma cirurgia geral e segue em estado grave, porém está estável; seu companheiro morreu no local da ocorrência

Reprodução/Instagram/@conradoealeksandro Dupla sertaneja sofreu acidente na manhã deste sábado, 7, na rodovia Régis Bittencourt



O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, está internado, em estado grave, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Registo, no interior de São Paulo. O artista sofreu um acidente de ônibus na manhã do sábado, 7, em trecho da rodovia Régis Bittencourt, próximo da cidade de Miracatu. Luiz Aleksandro Talhari Correia, seu companheiro de dupla, de 34 anos, morreu no local. No total, seis pessoas faleceram no ocorrido e outras 11 ficaram feridas. Segundo a assessoria dos músicos, Conrado foi a primeira vítima a ser socorrida. “Ao dar entrada no hospital, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral. O cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução de quadro nas próximas horas”, informa nota. Além de Conrado, o músico Júlio César Bugoli Lopes passou por uma neurocirurgia durante à tarde e no início da noite foi operado pela equipe de ortopedia. De acordo com a equipe. o estado é grave.