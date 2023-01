Crítica especializada premia os melhores do cinema e da televisão no Critics Choice Awards deste domingo

Cerimônia deste ano será apresentada pela comediante Chelsea Handler e será transmitida pela TNT Brasil e HBO Max a partir das 21h

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ataque dos Cães levou a estatueta de Melhor Filme em 2022



Um dos principais eventos da temporada de premiações, o Critics Choice Awards seleciona neste domingo, 15, os profissionais e produções de destaque das telinhas e telonas. Diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, a cerimônia deste ano será apresentada pela comediante Chelsea Handler e terá a presença de grandes estrelas como Michelle Pfeiffer, Kate Hudson e Anya Taylor-Joy. O evento será transmitido pela TNT Brasil e a HBO Max, a partir das 21h. Entre os indicados da noite, o filme “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” aparece na maior quantidade de categorias, incluindo Melhor Filme de Drama. A série “Abbott Elementary” se destaca entre as produções para a televisão. Também concorrem os filmes “Avatar: O Caminho da Água”, “Os Banshees de Inisherin”, “Elvis”, “Os Fabelmans”, “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” e “Top Gun: Maverick”. As séries “Better Call Saul”, “Gaslit”, “Reservation Dogs”, “The Good Fight” e “House of the Dragon” foram indicadas também. O ator Jeff Bridges e atriz Janelle Monáe serão homenageados durante a noite.