Morre aos 40 anos Tiago West, conhecido por quadro com poesia sobre Recife

As secretarias de cultura da capital e estadual lamentaram a morte do artista visual radicado em Pernambuco

Reprodução/Instagram @west_tiago Tiago West foi enterrado nesta quinta-feira (19), no Grande Recife



O poeta visual Tiago West morreu na quarta-feira (18) aos 40 anos. Natural de Salvador, na Bahia, e radicado em Recife, o artista era conhecido pelo seu quadro com poesia sobre a capital de Pernambuco.

Segundo informou o jornal Diário de Pernambuco, Tiago passou mal por volta das 23h30. Ele foi sozinho a um hospital particular, mas desmaiou pouco antes de chegar ao local. O motorista de aplicativo que levou o artista até a unidade de saúde disse aos familiares que ele estava lúcido ao entrar no veículo. A equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 45 minutos, mas o poeta visual não resistiu. A causa da morte foi registrada como parada cardiorrespiratória, mas o motivo oficial será atestado pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio de autópsia.

O artista foi enterrado nesta quinta-feira (19) no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão, no Grande Recife. Ele deixa mãe e três irmãos.

Quem era Tiago West

Aos quatro anos, a família do poeta visual deixou Salvador e mudou-se para Recife. Foi na capital de Pernambuco que Tiago West se tornou referência na arte contemporânea pernambucana. Suas obras se destacaram por unir poesias, imagem e tipografia, além de tratar de diversos assuntos, como o cotidiano, política e sentimentos.

Desde a infância, Tiago explorava escrita e suas diferentes formas de expressão. Movido por esse interesse, ele iniciou uma graduação em Literatura, mas formou-se em Música.

O poeta visual ganhou destaque ao começar a comercializar seu trabalho pela internet. Os obras eram compostas por poemas, escritos por ele, emoldurados.

Uma das obras mais famosas se chama “Recife”. No quadro, Tiago escreveu: “Recife é o inferno que tá por cima. Mexeu com Recife, mexeu com a América Latina. Do alto, bem do alto, se vê dois riscos. A Caxangá e a Muralha da China”.

Por meio de nota, a Secretaria de Cultura do governo de Pernambuco lamentou a morte de Tiago West. Leia a íntegra:

“A Secretaria de Cultura de Pernambuco lamenta o falecimento de Tiago West, poeta, músico e artista visual que marcou sua geração com talento, sensibilidade e compromisso com a arte”.

“Cronista visual da vida urbana, sua contribuição para a cultura pernambucana deixa um legado de força, inspiração e amor pelo estado.

“Neste momento de dor, a Secretaria se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade cultural”.

A Secretaria de Cultura de Recife também se pronunciou sobre a morte de Tiago West. Em publicação no Instagram, o órgão disse que a capital pernambucana “acordou sob o silêncio ensurdecedor de todas as palavras que o poeta ainda não havia escrito”. Leia a íntegra:

“Depois de celebrar a alegria de um Carnaval tão bonito, o Recife acordou hoje sob o silêncio ensurdecedor de todas as palavras que o poeta Tiago West ainda não havia escrito”.

“Referência de sua geração, Tiago deixou para a cidade e para o mundo todo, em sua meteórica e brilhante passagem pela vida, um legado imortal de obras em que palavra e imagem se irmanam, convidando ao riso e à reflexão, com humor certeiro e verve afiadíssima”.

“Ninguém melhor que o próprio West para tentar decifrar o indecifrável desse dia tão triste”

“de tudo

que quis

não tive

metade

da metade

da metade

ainda assim,

vivi mais que

minha idade

futuro,

não me

esqueça

não me mate

de saudade”

“A gente nunca vai esquecer, poeta. ❤️ No tempo franco do futuro que só você via, o Recife, mesmo em silêncio, seguirá falando de amor e justiça”.