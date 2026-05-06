Artista performa nua em sino gigante contra crise climática e gera polêmica
Obra de Florentina Holzinger foi apresentada no pavilhão da Áustria durante a Bienal de Arte de Veneza de 2026, na Itália
Por
Jovem Pan
06/05/2026 11h11 - Atualizado em 06/05/2026 11h14
Reprodução / Redes sociais A artista foi identificada como a austríaca Florentina Holzinger.
Uma artista se pendurou nua de cabeça para baixo dentro de um sino gigante como forma de protesto contra as mudanças climáticas.
A ação aconteceu no pavilhão da Áustria durante a 61ª Bienal de Arte de Veneza de 2026, na Itália. A artista foi identificada como a austríaca Florentina Holzinger.
Segundo a própria artista, a obra “Seaworld Venice” é uma instalação de grande escala que aborda o “apocalipse climático”. O sino com uma pessoa em seu interior simboliza um alerta para o avanço das águas e o risco de inundações no planeta.
A performance gerou controvérsia e polêmica nas redes sociais, onde usuários questionaram até que ponto a obra pode ser considerada arte.
No X, um dos usuários questionou: “A performer fica pendurada de cabeça para baixo, balançando o corpo para tocar o sino… Isso é arte?”
Por outro lado, outro usuário reconheceu o potencial artístico da obra: “Isso é muitas coisas, mas como alguém poderia negar que é arte?”
A Bienal de Veneza é uma das mais importantes exposições de arte contemporânea do mundo. Realizada na cidade italiana desde 1895, o evento reúne, a cada dois anos, artistas de diversos países e funciona como um dos principais espaços de debate e experimentação artística global.
Florentina Holzinger, nascida em 1986, é coreógrafa, diretora e artista performática. Conhecida por trabalhos provocativos, costuma utilizar elencos exclusivamente femininos e explorar o corpo como linguagem artística. Atualmente, reside na Holanda.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.