Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu será exposta no centro de SP

O maior espaço dedicado para Anne Frank do mundo ficará no centro de São Paulo. O Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 e irão dedicar 900 m2 para contar a história da jovem judia que viveu durante o Holocausto e escreveu O Diário de Anne Frank, um dos livros mais vendidos da história.

A exposição imersiva será uma expansão do Memorial do Holocausto de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e contará com uma réplica fiel do Anexo Secreto, local onde a adolescente viveu escondida com a família e outros ocupantes em Amsterdã, na Holanda, por dois anos durante a Segunda Guerra Mundial para escapar da perseguição nazista.

O investimento no espaço foi de R$ 26 milhões, sendo R$ 2 milhões de aporte da Prefeitura de São Paulo. Para ser concebido, o projeto passou por autorização da Fundação Anne Frank, sediada na Holanda. “A história de Anne Frank traz uma lição universal sobre intolerância e humanidade. Ao criar este espaço, queremos garantir que as novas gerações conheçam o que aconteceu para que tragédias como o Holocausto nunca mais se repitam”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante o anúncio da criação do espaço, nesta terça-feira (12).

O espaço integrará o circuito de museus da capital e terá programação de visitas para todas as escolas municipais. A expectativa é de receber 150 mil visitantes no primeiro ano.

A sobrevivente do Holocausto Suzana Venetianer, de 84 anos, presente no anúncio da criação do Espaço Anne Frank, defendeu um local para contar a história do Holocausto. “Com três, quatro anos, são os pais que contam o que aconteceu para a gente. Vou completar 84 anos e ainda tenho na memória tudo o que passei. Mas, daqui a pouco, não vou mais me lembrar. Esse espaço será muito importante, para ninguém esquecer tudo o que aconteceu”, afirma.

Suzana esteve em um campo de concentração nazista e foi separada dos pais. “Minha mãe foi levada, meu pai foi levado. Felizmente viemos para o Brasil, esse país foi maravilhoso, onde meu marido e eu crescemos, estudamos, casamos, tivemos filhos, ganhamos dinheiro, trabalhamos e nos tornamos bons profissionais. Crescemos e ajudamos este país a crescer”, diz.

Com um projeto multissensorial e curadoria de Luiz Rampazzo, o novo espaço contará com projeções, holografias e recursos tecnológicos que permitirão ao público vivenciar o cotidiano dos moradores do Anexo Secreto, aproximando a história de Anne Frank das novas gerações. “A iniciativa reforça a missão do memorial de preservar a memória, combater o ódio e promover o diálogo, garantindo que histórias como a de Anne Frank continuem a inspirar tolerância e humanidade”, afirma a organização da exposição.

O memorial, localizado na primeira sinagoga do Estado, recebe diariamente grupos escolares, visitantes individuais e profissionais de diversas áreas, oferecendo experiências imersivas e educativas sobre a perseguição e o genocídio nazista A entrada é gratuita. Visitas podem ser agendadas pelo site do memorial. O espaço fica próximo às estações da Luz e Tiradentes, e abre de segunda à quinta-feira, das 9h às 17h; às sextas, das 9h às 15h; e um domingo por mês.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório