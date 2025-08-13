Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu será exposta no centro de SP
Mostra imersiva será uma expansão do Memorial do Holocausto de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e contará com uma cópia fiel do Anexo Secreto
O maior espaço dedicado para Anne Frank do mundo ficará no centro de São Paulo. O Espaço Anne Frank e o Anexo Secreto têm inauguração prevista para janeiro de 2026 e irão dedicar 900 m2 para contar a história da jovem judia que viveu durante o Holocausto e escreveu O Diário de Anne Frank, um dos livros mais vendidos da história.
A exposição imersiva será uma expansão do Memorial do Holocausto de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e contará com uma réplica fiel do Anexo Secreto, local onde a adolescente viveu escondida com a família e outros ocupantes em Amsterdã, na Holanda, por dois anos durante a Segunda Guerra Mundial para escapar da perseguição nazista.
O investimento no espaço foi de R$ 26 milhões, sendo R$ 2 milhões de aporte da Prefeitura de São Paulo. Para ser concebido, o projeto passou por autorização da Fundação Anne Frank, sediada na Holanda. “A história de Anne Frank traz uma lição universal sobre intolerância e humanidade. Ao criar este espaço, queremos garantir que as novas gerações conheçam o que aconteceu para que tragédias como o Holocausto nunca mais se repitam”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante o anúncio da criação do espaço, nesta terça-feira (12).
O espaço integrará o circuito de museus da capital e terá programação de visitas para todas as escolas municipais. A expectativa é de receber 150 mil visitantes no primeiro ano.
A sobrevivente do Holocausto Suzana Venetianer, de 84 anos, presente no anúncio da criação do Espaço Anne Frank, defendeu um local para contar a história do Holocausto. “Com três, quatro anos, são os pais que contam o que aconteceu para a gente. Vou completar 84 anos e ainda tenho na memória tudo o que passei. Mas, daqui a pouco, não vou mais me lembrar. Esse espaço será muito importante, para ninguém esquecer tudo o que aconteceu”, afirma.
Suzana esteve em um campo de concentração nazista e foi separada dos pais. “Minha mãe foi levada, meu pai foi levado. Felizmente viemos para o Brasil, esse país foi maravilhoso, onde meu marido e eu crescemos, estudamos, casamos, tivemos filhos, ganhamos dinheiro, trabalhamos e nos tornamos bons profissionais. Crescemos e ajudamos este país a crescer”, diz.
Com um projeto multissensorial e curadoria de Luiz Rampazzo, o novo espaço contará com projeções, holografias e recursos tecnológicos que permitirão ao público vivenciar o cotidiano dos moradores do Anexo Secreto, aproximando a história de Anne Frank das novas gerações. “A iniciativa reforça a missão do memorial de preservar a memória, combater o ódio e promover o diálogo, garantindo que histórias como a de Anne Frank continuem a inspirar tolerância e humanidade”, afirma a organização da exposição.
O memorial, localizado na primeira sinagoga do Estado, recebe diariamente grupos escolares, visitantes individuais e profissionais de diversas áreas, oferecendo experiências imersivas e educativas sobre a perseguição e o genocídio nazista A entrada é gratuita. Visitas podem ser agendadas pelo site do memorial. O espaço fica próximo às estações da Luz e Tiradentes, e abre de segunda à quinta-feira, das 9h às 17h; às sextas, das 9h às 15h; e um domingo por mês.
*Com informações do Estadão Conteúdo
