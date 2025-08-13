O que falta para Johnny Depp voltar a interpretar Jack Sparrow na saga ‘Piratas do Caribe’? Produtor explica

Ator perdeu espaço na indústria após acusações de violência doméstica feitas por sua ex-esposa Amber Heard e chegou a declarar que nunca mais trabalharia com a Disney

Divulgação/Disney Johnny Depp interpretou o icônico personagem pela última vez em, "Piratas do Caribe - A Vingança se Salazar", lançado em 2017



O produtor Jerry Bruckheimer, responsável por todos os cinco filmes da franquia Piratas do Caribe, afirmou que Johnny Depp pode voltar a interpretar o Capitão Jack Sparrow em um possível novo longa. Em entrevista à revista Entertainment Weekly, ele disse que tudo depende do roteiro: “Se ele gostar do papel dele na história, acho que ele aceitaria”.

Bruckheimer revelou ainda que o sexto filme da franquia deve ser um reboot, sem ligação direta com os longas anteriores, mas que a presença de Depp é considerada essencial para o projeto. “Ainda estamos trabalhando no roteiro. Queremos fazer o filme, só precisamos encontrar a história certa. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto”, completou o produtor.

Johnny Depp perdeu espaço na indústria após acusações de violência doméstica feitas por sua ex-esposa Amber Heard. Ele foi afastado da saga e chegou a declarar, em 2022, que não voltaria a trabalhar com a Disney, estúdio responsável pelos filmes. Porém, após uma batalha judicial polêmica, o ator tem sinalizado abertura para retomar seu papel, desde que o roteiro seja satisfatório.

O ator interpretou Sparrow pela última vez em”Piratas do Caribe – A Vingança se Salazar”, lançado em 2017. Além do afastamento da franquia, Depp também perdeu o papel em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022), substituído por Mads Mikkelsen após a repercussão negativa de seu processo contra um jornal inglês.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar das controvérsias, Bruckheimer destacou a importância do ator para o sucesso da franquia e elogiou sua criação do personagem: “Ele criou o Capitão Jack Sparrow, que não estava no roteiro. Foi a interpretação dele, misturando um pouco de Pepé Le Pew e Keith Richards”. O roteiro do próximo Piratas do Caribe está sendo desenvolvido por Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) e Ted Elliot, um dos roteiristas dos primeiros filmes.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA