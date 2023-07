Da repescagem à vitória: Priscila Fantin é campeã da Dança dos Famosos 2023

Atriz passou por duas repescagens durante a temporada e superou Carla Diaz e Rafa Kalimann, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente

Reprodução/TV Globo Priscila Fantin ao lado do seu coreógrafo Rolan Ho



Priscila Fantin foi a grande vencedora da Dança dos Famosos 2023, neste domingo, 2. Ela superou Carla Diaz e Rafa Kalimann, que ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente. A grande campeão, que formou dupla com o dançarino Rolan Ho, somou 139,8 pontos. Carla Diaz e Diego Basílio com 139,6 pontos, enquanto Rafa Kalimann e Fernando Perrotti somaram 139,2 pontos. Além do título, cada um da dupla campeão ganhou um carro 0 km da produção do programa “Domingão com Huck”, da Rede Globo.

As duplas dançaram tango e samba na grande final. E foi bastante acirrada. Antes de vencer a disputa, a dupla passou por duas repescagens, deixando a vitória ainda mais saborosa. As seis apresentações foram julgadas por um júri técnico e artístico, além do público em votação online. Com muita garra, Priscila levou duas notas 10 no tango (Ana Botafogo e Zebrinha) e gabaritou no samba. Durante a competição, Priscila precisou superar um outra grande obstáculo: paniculite mesentérica, uma doença que causa uma inflamação no intestino. Em uma entrevista, ela contou que estava bastante triste, pois queria entregar mais e revelou que sentia muitas dores. A descoberta porém, não desanimou Priscila, que superou as adversidades e venceu a competição.