Vestido polêmico de Björk, reproduzido em ‘As Branquelas’, vai virar peça de museu

Item da estilista Marjan Pejoski foi usada pela cantora na cerimônia do Oscar de 2001

LUCY NICHOLSON / AFP Björk usou o vestido polêmico na cerimônia do Oscar de 2001



Em 2001 a cantora Björk atraiu todos os holofotes ao usar um vestido que mimetizava um cisne na premiação do Oscar. A peça virou um ícone da moda e chegou a ser reproduzido no filme ‘As Branquelas‘, de 2004. A partir de setembro, os turistas e moradores de Londres, na Inglaterra, poderão ver o vestido da artista no Design Museum na mostra “Rebel: 30 Yers of London Fashion” (Rebelde: 30 Anos da Moda Londrina), patrocinada pela grife Alexander McQueen. A peça foi exposta outras duas vezes em Nova York. O vestido foi assinado por Marjan Pejoski e ainda tinha seis “ovos” dourados embutidos. Roupas usadas por outros artistas britânicos também estarão na mostra, como o macacão preto volumoso de látex que o cantor Sam Smith usou no Brit Awards de 2023, da grife HARRI. A exposição no Design Museum vai de 16 de setembro a 11 de fevereiro de 2024. As entradas custam de R$ 50 a R$ 100 e será necessário reserva antecipada.