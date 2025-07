Dani Calabresa anuncia nascimento do primeiro filho: ‘Melhor sensação do mundo’

Humorista deu à luz Bernardo no dia 8 de julho, mas só divulgou a novidade nesta quinta-feira (17) com fotos nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@danicalabresa Filho de Dani Calabresa e Richard Neuman nasceu no dia 8 de julho; humorista publicou fotos nas redes sociais



Dani Calabresa deu à luz Bernardo, seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman, em 8 de julho, na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. O anúncio foi feito pela humorista nas redes sociais nesta quinta-feira (17), nove dias depois que o bebê veio ao mundo. Bernardo é o primeiro filho de Dani Calabresa, de 43 anos, que é casada desde 2022 com o publicitário Richard Neuman, de 41 anos. O casal anunciou a gravidez em janeiro deste ano.

“Nosso bebê Bernardo chegou. 8 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de amor. Melhor sensação do mundo, obrigada meu Deus”, escreveu Dani ao compartilhar algumas fotos do parto com os seus seguidores nas redes sociais.

