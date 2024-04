Davi Brito, o campeão do ‘BBB 24’: conheça sua trajetória

O baiano levou mais de R$ 3 milhões para casa, incluindo dois carros zero e uma bolsa de estudos no valor de R$ 700 mil

Davi Brito, morador de Cajazeiras, bairro de Salvador, Bahia, se tornou famoso entre os moradores da região antes mesmo de participar do BBB 24. Durante o programa, o jovem de 21 anos foi tema de histórias contadas por sua irmã e amigos de infância. Conhecido por sua marcação forte no futebol, Davi era considerado “pegador” e não tinha muita técnica em campo, mas se destacava pela determinação durante os jogos.

Amigos relataram que Davi era do tipo que gostava de “colocar fogo” nas situações, mas evitava confusões. Mesmo com as discussões no BBB 24, Ezequiel Souza Guimarães, vizinho de Davi, afirmou que o tratamento dado a ele foi injusto, pois ele era alvo de críticas constantes.

Joelton Ferreira, amigo de Davi, relembrou a infância do campeão do BBB 24, destacando a semelhança de suas trajetórias, mesmo com idades diferentes. Ambos tiveram passagens pelo exército e trabalhavam como motoristas de aplicativo. “A gente sai para matar 10 leões por dia. Fácil não é. A gente sempre conversa: ‘E aí, irmão, como é que foi?’. ‘Hoje deu para matar R$ 200, R$ 100. É um dia atrás do outro, estamos sempre na correria”, disse Ferreira.

Desde os 8 anos, Davi ajudava a família vendendo água e picolé nos ônibus da capital baiana, e mais tarde, aos 10 anos, começou a vender frutas e verduras. Tudo ficou ainda mais complicado com a terceira gravidez da mãe, Elisângela Brito, logo, aos 15 anos, Davi era a principal fonte de renda da casa. “Davi foi vender balas nos ônibus, água no bairro da Lapa, para poder sustentar a nossa casa. Ele pagou um aluguel vendendo água, sustentou nossa família”, relembrou Raquel Brito, irmã do ex-BBB.

Além do prêmio milionário conquistado no reality, Davi acumulou outras premiações, totalizando mais de R$ 3 milhões em ganhos, já que o baiano levou dois carros zero para a garagem.

