Mãe de Davi se emociona ao relembrar vida difícil: ‘Esse prêmio vai dar um bom tênis a Davi’

Após sua vitória no BBB 24, Davi Brito participou do MesaCast BBB, nesta terça-feira (16). Ao ser questionado sobre a primeira coisa que faria com o prêmio, o motorista de aplicativo contou que seria uma casa para sua mãe, que vive em um imóvel em situação precária. “No fundo, tem um barranco. Toda vez que chove, o barranco desce e a terra fica no quintal. Se o barranco cair pode cair na casa e o quarto dela fica perto”, disse. Além disso, o baiano pretende cursar medicina e o valor do prêmio custeará os estudos do futuro doutor. “Quando era pequeno, tive que parar de estudar para poder trabalhar, hoje vou realizar meu sonho de estudar, virar um médico, e poder dar orgulho para minha mãe”, disse o baiano. Por sua vez, a mãe de Davi, que desmaiou com o resultado do reality quando Tadeu Schmidt anunciou Davi como campeão, disse que “Hoje, esse prêmio, vai dar um bom tênis a Davi, eu não vou mais dormir no chão. Eu tenho meses dormindo no chão. Eu tenho anos criando filho só. Muita gente largou nossa mão, só restou Deus”, disse Elisângela Brito, relembrando o passado difícil da família. Davi começou a trabalhar aos oito anos vendendo água e picolé nos ônibus da capital baiana.

