Deborah Secco e Hugo Moura: ensaio fotográfico gera boatos de reconciliação

Reprodução/Instagram Ex-marido da atriz posta ensaio fotográfico após término



Após o término do casamento de nove anos, o ex-marido de Deborah Secco, Hugo Moura, surpreendeu ao postar um ensaio fotográfico da atriz. Em resposta, Deborah declarou seu amor por ele publicamente. “Te amo Xe!!! Vc é gênio… Ficou lindo”. O casal estava junto desde 2015 e são pais de Maria Flore, de 8 anos. As fotos compartilhadas por Hugo receberam elogios dos fãs, que se mostraram empolgados com a possibilidade de uma reconciliação. Comentários como “Eles podem ter voltado!”, “Quero esse casal junto. Família é tudo” e “Eu amo vocês dois!” tomaram conta da publicação nas redes sociais.

Deborah Secco anunciou o fim do casamento de forma discreta, respeitando a privacidade de Hugo, que não é uma figura pública, e pensando no bem-estar da filha do casal. A equipe da atriz divulgou uma nota informando que os dois estão separados há alguns meses, mas continuam amigos e trabalhando juntos.

Veja a publicação:

