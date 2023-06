Denise Rocha faz ensaio sensual em poses de yoga: ‘Corpo é um templo’; veja as fotos

Nas redes sociais, os seguidores rasgaram elogios a sequência de seis fotos publicadas pela advogada

Reprodução/Instagram/@deniserocha.oficial Denise Rocha faz yoga nua e fãs vão à loucura nas redes sociais



A advogada Denise Rocha, também conhecida como “Furacão da CPI“, fez um ensaio sensual em poses de yoga. No Instagram, ela publicou nesta segunda-feira, 19, uma sequência de seis fotos em diferentes posições, mostrando sua habilidade na atividade física. “Nosso corpo é um templo e a Yoga é uma das atividades capazes de unir com muito cuidado a boa forma física e mental. Eu sou praticante e sei o quanto é bom para o nosso bem-estar. Também é ótimo existirem outras vertentes, como o Naked Yoga. Já ouviram falar? Nela fazemos a posição sem roupas e podemos nos sentir ainda mais livres. Pratiquem e me contem aqui como foi a experiência”, escreveu Denise na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios a advogada. “Perfeição demais. Rainha”, escreveu uma seguidora. “Será que essa mulher existe mesmo?”, questionou um segundo internauta. “Ela sempre dando grito da beleza”, comentou uma terceira.