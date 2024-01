Deniziane revela receio de se envolver com Matteus no ‘BBB 24’

Participantes trocaram carícias na manhã deste sábado, 20, no ‘Quarto do Líder’

Deniziane, participante do Big Brother Brasil 2024, afirmou neste sábado, 20, que está com “dificuldades” em resistir à atração que tem sentido pelo brother Matteus. Em conversa com Alane e Marcus Vinícius, a sister observava Matteus na academia e não se conteve em fazer elogios. “Ele é um grande gostoso malhando. É difícil, gente”, disse. Mais cedo, a sister trocou carícias no “Quarto do Líder” com Matteus. Ela pediu aos colegas que não deixassem ela dormir com ele novamente, pois tem receio de se envolver com alguém no programa. “Está fugindo do controle e eu não quero perder o controle aqui, para não me arrepender depois”, declarou. Marcus retrucou: “O negócio é ir se afastando”.