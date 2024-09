Deolane Bezerra protocola novo habeas corpus no STJ

Influenciadora foi solta no dia 9 de setembro, mas retornou à prisão no dia 10, após descumprimento de medidas judiciais

Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Influenciadora foi presa em 4 de setembro



A defesa de Deolane Bezerra protocolou um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira, (17). O desembargador Otávio de Almeida Toledo, que já havia negado um pedido anterior, será o responsável por avaliar essa nova solicitação. Atualmente, Deolane se encontra detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a 280 km de Recife, após descumprir uma medida cautelar que a impedia de se manifestar nas redes sociais e na mídia.

A prisão de Deolane ocorreu no contexto da operação “Integration”, que investiga uma suposta organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos de azar. Juntamente com sua mãe, Solange Bezerra, Deolane foi detida durante a operação, que teve início em 2022. As investigações apontam que, em julho de 2024, Deolane teria aberto uma casa de apostas com o objetivo de lavar recursos provenientes de atividades ilegais.

Embora tenha sido liberada para cumprir prisão domiciliar no dia 9 de setembro, Deolane foi novamente presa no dia seguinte (10), por não respeitar as condições impostas pela justiça. A defesa de Deolane e de sua mãe refuta as acusações e afirma ter plena confiança no sistema judiciário para esclarecer os fatos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile