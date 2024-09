Empresário Thiago Brennand é condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por estupro

Em outubro do ano passado, empresário já havia sido sentenciado por estuprar uma mulher americana, sendo sua terceira condenação; penas somam 30 anos

Reprodução/Facebook/Thiago Brennan Após a tentativa de fuga, Brennand intensificou os abusos, chegando a gravar os atos e ameaçar a vítima



A Justiça de São Paulo impôs uma pena de 10 anos e seis meses de reclusão ao empresário Thiago Brennand, condenado por estupro em um caso que remonta a 2016. Desde abril de 2023, ele se encontra detido e já acumula condenações em outros três processos relacionados à violência contra mulheres, somando quase 30 anos de pena. O veredicto foi proferido pela Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que detalhou que a vítima enfrentou múltiplos abusos durante um relacionamento de três semanas com Brennand.

O encontro inicial ocorreu por meio do Instagram, onde a mulher, atraída por ele, acabou se deparando com um comportamento agressivo que a levou a tentar se afastar. Conforme o relato do Ministério Público, após a tentativa de fuga, Brennand intensificou os abusos, chegando a gravar os atos e ameaçar a vítima com a divulgação dos vídeos, caso ela se recusasse a manter relações sexuais. Essa dinâmica de controle e violência foi central para a condenação.

Em outubro do ano passado, Brennand já havia sido sentenciado por estuprar uma mulher americana, recebendo inicialmente uma pena de 10 anos e 6 meses, que foi posteriormente reduzida para 8 anos e 6 meses. Em janeiro deste ano, ele também foi condenado a 8 anos de prisão por um caso envolvendo uma massoterapeuta, que o acusou de forçar uma relação sexual sem proteção. Brennand, que nega todas as acusações, enfrenta um total de nove processos criminais. “infelizmente os tempos são sombrios para a defesa” disse sua defesa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller