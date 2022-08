Deolane Bezerra rebate fã que a chamou de ‘encalhada’: ‘Antes só do que mal acompanhada’

Advogada e influenciadora respondeu pergunta feita por seguidor enquanto interagia com seus fãs no Instagram na noite desta segunda-feira, 8

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Influenciadora respondeu questionamento feito por seguidor anônimo



A influenciadora Deolane Bezerra rebateu uma mensagem de um seguidor que a chamou de encalhada. A mensagem foi recebida enquanto Deolane interagia com seus seguidores no Instagram na noite desta segunda-feira, 8, quando foi questionada se não iria “desencalhar nunca mais” por um fã anônimo. Prontamente, a advogada respondeu o questionamento, izendo que “antes só do que mal acompanhada”. Na sequência, a influenciadora respondeu perguntas de outros fãs. Mais de um ano após a morte de MC Kevin, Deolane segue solteira. Ela chegou a começar um romance com Antônio Mandarrari, que durou aproximadamente três meses e terminou após uma discussão entre o casal. Além do relacionamento amoroso, Deolane e Antônio dividiram parcerias comerciais. Deolane ficou viúva em maio de 2021, quando MC Kevin morreu após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.