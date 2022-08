Camila Cabello pede que fãs mandem sugestões de músicas para show no Rock In Rio

Cantora pediu que brasileiros também sugerissem músicas para dançar em seu show; apresentação acontecerá no dia 10 de setembro, penúltima noite do festival

Reprodução/Instagram @camila_cabello Essa será a primeira apresentação da cantora no Rock In Rio



A cantora cubana Camila Cabello pediu para que os fãs brasileiros sugerissem músicas para ela cantar durante seu show no Rock In Rio. O pedido foi feito pela estrela e ex-integrante do Fifht Harmony através de seu perfil no Twitter. Em uma publicação feita em português, Cabello perguntou quais músicas deveria dançar ou fazer cover durante o show. Nas respostas, os fãs citaram diversos hits da cantora, como “OMG”, “Crying In Tha Club” e pediram covers de artistas brasileiros como Marília Mendonça e L7nnon. Além disso, alguns usuários do Twitter pediram que a cubana dançasse a coreografia de “sentaDONA”, de Luísa Sonza. Recentemente, Cabello compartilhou músicas brasileiras, como “Ai Preto”, de L7nnon, e “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, do MC Bin Laden, em seu perfil no Instagram. Camila se apresentará no dia 10 de setembro no Palco Mundo, ao lado de Djavan, Bastille e Coldplay.