Dexter está vivo: nova série resgata o serial killer em uma Nova York sombria

Ele sobreviveu, contra todas as apostas, contra a bala disparada pelo próprio filho e está de volta em Dexter: Ressurreição, que dá início a um novo e sombrio capítulo na trajetória de Dexter Morgan. A nova produção mergulha o personagem em um renascimento literal e psicológico, com uma ambientação inédita e um clima mais denso do que nunca.

A série abre com uma revelação que muda tudo: o frio extremo de Iron Lake desacelerou o sangramento após o disparo fatal, e Dexter foi salvo por pouco, ficou dez semanas em coma e teve um despertar silencioso em um hospital.

Agora em Nova York, sob nova identidade, Dexter tenta encontrar Harrison, que fugiu após o traumático desfecho de New Blood. O cenário urbano, frenético e impiedoso, adiciona uma tensão constante à nova fase da série. Longe de Miami e do passado como analista forense, ele tenta recomeçar, mas o passageiro sombrio ainda o acompanha, e o código de Harry continua sendo sua bússola moral.

O centro da nova narrativa é a relação entre pai e filho. Harrison não sabe que o pai sobreviveu. Mas Dexter o observa de longe, em conflito entre revelar a verdade ou protegê-lo da sua escuridão. O vínculo entre os dois será colocado à prova conforme antigos inimigos e novos perigos surgem na metrópole.

Com Michael C. Hall de volta ao papel e Clyde Phillips na produção, Dexter: Ressurreição mistura o clima nostálgico das primeiras temporadas com uma nova energia narrativa, preparando terreno para desfechos imprevisíveis e, quem sabe, uma nova leva de justiceiros urbanos. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis, na plataforma de streaming Paramount +.

