Dia das Mães: confira as famosas que vão ter filhos em 2024

Em 2024, muitas famosas entraram no mundo da maternidade. Estão na lista nomes como IZA,Viih Tube, Leandra Leal, Sthefany Brito e muitas outras. A notícia da gravidez pela primeira vez ou segunda, tem sido recebida com muito entusiasmo pelos fãs, que aguardam ansiosamente pela chegada dos bebês. O mais recente anúncio foi de Hailey Bieber, casada com o cantor Justin Bieber nesta quinta-feira (9). O casal publicou uma série de fotos com destaque a barriga da modelo, já ganhando forma, o que fez os fãs celebrarem a novidade.

A seguir, veja as celebridades que serão mães em breve:

Hailey Bieber

Iza

No mês passado, a cantora IZA fez um show para anunciar a gravidez. A apresentação foi transmitida no Instagram oficial da artista. Entre as músicas, ela revelou que já sente sua vida sendo transformada pelo bebê que carrega no ventre. Atualmente, a cantora namora o jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol.

Elisabeth Moss

Elisabeth Moss, protagonista da série, ‘The Handmaid’s Tale’, anunciou em fevereiro deste ano que está grávida de primeiro filho no programa “Jimmy Kimmel Live”.

Viih Tube

A influenciadora Viih Tube e o seu marido Eliezer anunciaram que estão “grávidos” do segundo filho durante o programa Mais Você, da TV Globo. No decorrer da entrevista, Eliezer busca Lua, a primeira filha do casal, que usava uma blusa escrita: “Promovida à irmã mais velha”.

Natalie Viscuso

Natalie Viscuso, atualmente namorada de Henry Cavill, conhecido por interpretar o “Super-Homem” e o bruxo Geralt em “The Witcher”, estão esperando o primeiro filho juntos.

Leandra Leal

Em março, Leandra Leal anunciou que está grávida. Ela compartilhou uma foto em suas redes sociais, em conjunto com seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, com quem se casou em dezembro de 2023. “A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes”, escreveu em sua conta do Instagram.

Sthefany Brito

Também em março, Sthefany Brito usou as redes sociais para anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz, que já é mãe de Antônio Enrico, está à espera de mais um menino ao lado do seu marido, Igor Raschkovsky.

Vanessa Hudgens

A atriz Vanessa Hudgens mostrou pela primeira vez a sua barriga de grávida ao passar pelo tapete vermelho do Oscar 2024. O bebê é o primeiro filho da artista e fruto de seu relacionamento com o jogador de beisebolCole Tucker.

Virginia Fonseca

Em janeiro, Virginia Fonseca usou as redes sociais para anunciar que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Ela e o sertanejo já são pais de Maria Alice e Maria Flor.“Agora somos 5”, escreveu Virginia em publicação no Instagram.

Ashley Tisdale

Outra atriz da famosa série de filmes “High School Musical”, Ashley Tisdale, compartilhou, em março, a sua segunda gravidez. Por meio de suas redes sociais, ela compartilhou algumas fotos exibindo o barrigão ao lado de seu marido Christopher French e sua filha Jupiter.

Shantal

Shantal, que está grávida de Matheus Verdelho, anunciou a gravidez em outubro de 2023. Juntos, eles já são pais de um casal, Filippo e Domenica.

Branca Feres

A ex-atleta do nada sincronizado, Branca Feres anunciou a segunda gravidez ao lado do seu marido, Gustavo Frota, em abril deste ano.”Estamos em êxtase! Amor que não cabe mais no peito”.

Lea Michele

Em março, Lea Michele usou as redes sociais para anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz, conhecida por interpretar Rachel Berry na série musical “Glee”, compartilhou a novidade exibindo uma sequência de registros da barriga.

Bia Miranda

Ainda no final de 2023, a influenciadora digital Bia Miranda, de 19 anos e ex-participante de A Fazenda 14, usou as redes sociais para confirmar que está grávida de seu primeiro filho com o DJ Rafael Buarque.

